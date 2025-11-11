San Siro, oggi doppia udienza su due ricorsi al TAR della Lombardia 

Nonostante Inter e Milan abbiano ufficializzato la scorsa settimana – tramite il rogito – lo storico acquisto dello stadio Giuseppe Meazza e delle sue aree circostanti, restano ancora aperti diversi contenziosi amministrativi e giudiziari che riguardano direttamente l’impianto di San Siro e le procedure avviate dal Comune di Milano negli ultimi anni.

Come svelato da Calcio e Finanza nelle scorse settimane, sono sette in particolare i ricorsi tuttora pendenti legati al Meazza, distribuiti tra il TAR Lombardia, il Consiglio di Stato e la Presidenza della Repubblica. Alcuni riguardano la vecchia procedura sul pubblico interesse per la costruzione di un nuovo stadio, altri invece vertono su questioni economiche e gestionali relative all’attuale impianto.

Nella giornata odierna – martedì 11 novembre – andranno in scena due udienze legate ad altrettanti ricorsi: il primo (presentato dall’associazione Gruppo Verde San Siro e da alcuni cittadini) è quello legato alla delibera di pubblico interesse del 2021, mentre il secondo riguarda le linee guida con cui furono approvate le linee di indirizzo per la vendita del compendio immobiliare “Ambito GFU San Siro”.

Il ricorso contro la delibera sul pubblico interesse

Nel dettaglio, il primo ricorso a cui abbiamo fatto riferimento è stato presentato dall’associazione Gruppo Verde San Siro insieme a 52 cittadini. In questo caso l’obiettivo è l’annullamento della delibera comunale del 2021 sul pubblico interesse. Il TAR ha già respinto la richiesta di sospensiva monocratica il 16 ottobre 2025, mentre è fissata per la giornata odierna l’udienza cautelare.

Il nuovo ricorso del Gruppo Verde San Siro

Sempre il Gruppo Verde San Siro, con altri 99 cittadini, ha presentato un nuovo ricorso (R.G. 1337/25) contro la delibera n. 324 del 18 marzo 2025, con cui il Comune ha approvato le linee di indirizzo per la vendita del compendio immobiliare “Ambito GFU San Siro”, comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, alle società Inter e Milan.

Anche in questo caso il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva monocratica lo scorso 10 ottobre, e l’udienza cautelare è fissata sempre per oggi, il giorno successivo a quello in cui sarebbe scattato il vincolo sul secondo anello dello stadio Meazza (ieri, lunedì 10 novembre, ndr).