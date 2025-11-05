Juve, due nuovi arrivi in dirigenza: Silverstone per l’area commerciale e l’ex Milan Vercellone

Continua a prendere forma sempre di più il nuovo quadro dirigenziale della Juventus sotto la gestione del direttore generale Damien Comolli. E dopo l’accelerata per Marco Ottolini, con l’ex Genoa che prenderà il posto di direttore sportivo, in casa bianconera si preparano due nuovi arrivi.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il quadro dirigenziale bianconero potrebbe ulteriormente definirsi con l’approdo di Peter Silverstone, dirigente nato a Glasgow, pronto a lasciare il Newcastle per una nuova esperienza che molto probabilmente lo porterà a Torino, sponda Juve.

Inoltre, l’ex Milan Pier Donato Vercellone diventerà il nuovo Chief Communications Officer della Juventus. Attualmente Senior Brand Management Advisor di Community, Vercellone dal 2020 al 2025 è stato Chief Communication Officer del Milan, con un passato nel Gruppo Telecom Italia, in Nike, al Comune di Milano e in Sisal Group.

Silverstone invece è il candidato numero uno per prendere il posto di Chief Business Officer, carica lasciata vacante dopo l’addio di Francesco Calvo, oggi all’Aston Villa, che fino a questo momento è stato sostituito, in alcune mansioni, da Giorgio Chiellini, fresco di nomina nel Consiglio FIGC, prendendo il posto proprio di Calvo. Si tratterebbe, almeno di inaspettate mosse a sorpresa, dell’ultimo ingresso di rilievo nella dirigenza bianconera, quasi completamente rivoluzionato dopo l’arrivo di Comolli.

Chi è Peter Silverstone Juve – Dall’Arsenal al Newcastle per alzare il livello del brand

Silverstone, scozzese e laureato in lettere all’Università di Edimburgo, ha iniziato il suo percorso lavorativo alla Morgan Stanley per poi effettuare il passaggio nel business sportivo. Il suo nome è legato indissolubilmente all’Arsenal, dove ha lavorato per sette anni, svolgendo più incarichi. Il più importante è stato senza dubbio quello di capo dell’area commerciale, di fatto la posizione che andrà a occupare tra le fila juventine.

Dal 2022 ha lasciato i Gunners, diventando Senior Vice President Global Development di OneFootball, andando a incidere nelle relazioni con le società e le leghe, lavorando dunque strettamente a contatto con il mondo dei media. L’ultima esperienza è stata invece al Newcastle, per cui è stato ancora una volta Chief Commercial Officer nell’ambito della riorganizzazione del club dovuta alla ricchissima acquisizione societaria da parte del fondo governativo dell’Arabia Saudita, PIF.

A lui si devono importanti affari, dove spicca quello siglato con Adidas per 30 milioni di sterline a stagione (pari a 34 milioni di euro), che per il Newcastle si è rivelato cruciale ai fini di innalzare il livello del brand. Alla Juventus sarà chiamato a fare esattamente questo, incrementare sempre di più gli introiti sfruttando un marchio sicuramente più prestigioso per storia e blasone, ma che ha bisogno di alcuni aggiustamenti all’interno di un mercato, quello italiano, più complesso ma sicuramente con notevoli margini di crescita, soprattutto per quanto riguarda la propria visibilità all’estero.