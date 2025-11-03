Serie A, Giorgio Chiellini eletto per il Consiglio FIGC

Giorgio Chiellini è stato eletto come nuovo consigliere nel Consiglio FIGC, durante l’assemblea della Lega Serie A. Il Director of Football Strategy della Juventus era in pole position per l’elezione, come anticipato da Calcio e Finanza. Il dirigente bianconero subentra così a Francesco Calvo, ex Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus, che aveva lasciato il ruolo di consigliere federale dopo aver lasciato la società torinese per trasferirsi all’Aston Villa.

Chiellini si aggiunge così al presidente e ad dell’Inter Giuseppe Marotta e al vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia come rappresentante della Serie A nel consiglio Figc, oltre al presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli.

In particolare, secondo quanto appreso, l’esito della votazione è stato il seguente:

Giorgio Chiellini: 12 voti;

Giovanni Carnevali (ad Sassuolo): 3 voti;

Saverio Sticchi Damiani (presidente Lecce): 2 voti;

tre schede bianche.

Sia Carnevali che Sticchi Damiani si sono defilati dall’elezione nel corso dell’assemblea, appoggiando entrambi la candidatura di Chiellini.

Il Consiglio FIGC al momento è quindi così composto, oltre al presidente Gabriele Gravina, per quanto riguarda i consiglieri:

Serie A: Ezio Maria Simonelli (Presidente), Stefano Campoccia (Udinese), Giorgio Chiellini (Juventus), Giuseppe Marotta (Inter);

Serie B: Paolo Bedin (Presidente), Antonio Gozzi (Virtus Entella);

Lega Pro: Matteo Marani (Presidente), Giulio Gallazzi (Alcione);

Dilettanti: Giancarlo Abete (Presidente), Ilaria Bazzerla, Giacomo Fantazzini, Daniele Ortolano, Sergio Pedrazzini, Giuliana Tambaro

Atleti: Umberto Calcagno (Presidente), Valerio Bernardi, Davide Biondini, Sara Gama

Tecnici: Giancarlo Camolese, Silvia Citta

Sono membri di diritto, senza diritto di voto, i membri italiani del Comitato Esecutivo della FIFA e dell’UEFA. Possono partecipare ai lavori del Consiglio Federale, inoltre, il Presidente dell’AIA e i Presidenti dei Settori e delle Divisioni.