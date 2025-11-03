Iliad lancia il concorso “Instant Win”: in palio 100 maglie autografate del campionato di Serie A

Iliad lancia una nuova iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di calcio: il concorso a premi “Instant Win”. Il concorso si rivolge a tutti i nuovi utenti mobile, fibra, iliadbusiness e permette di vincere esclusivi premi firmati Iliad e Lega Serie A. In palio, ci sono 10 kit del tifoso ogni giorno, e 100 maglie autografate del campionato di Serie A Enilive.

Il concorso è aperto a tutti gli utenti Iliad maggiorenni che sottoscrivono una nuova offerta Iliad mobile, fibra e/o Iliadbusiness tra quelle disponibili, nel periodo tra il 1/11/2025 e il 27/12/2025. Successivamente, l’utente riceverà un codice univoco, valido per una sola partecipazione, e le istruzioni per partecipare all’estrazione dei premi del concorso Instant Win. Per iscriversi, l’utente dovrà accedere, entro il 31/12/2025 al sito dedicato al concorso Instant Win

Rimane sempre attivo invece, il concorso “Vinci il calcio con Iliad” per chi è già utente Iliad, con la possibilità di vincere coppie di biglietti VIP con hospitality per le partite di campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Per partecipare al concorso è sufficiente registrarsi una sola volta, al primo accesso sulla pagina del concorso, inserendo pochi dati e scegliendo la propria squadra del cuore. Da quel momento, il sistema memorizzerà automaticamente le informazioni, rendendo i successivi accessi semplici e immediati.

Per ogni giornata di campionato, il sistema assegna più tentativi di vincita ogni mese per ciascuna utenza Iliad intestata all’utente. Anche i nuovi utenti che partecipano al concorso Instant Win avranno poi la possibilità di partecipare e tentare la fortuna per vincere i biglietti della propria squadra del cuore.