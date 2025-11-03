Le spese di Commisso per la Fiorentina: quasi mezzo miliardo investito dal 2019

Quanto ha speso Commisso per la Fiorentina? Crescono anche nel 2025 gli investimenti di Rocco Commisso per la Fiorentina. Nel bilancio chiuso al 30 giugno di quest’anno del club toscano, emergono infatti nuovi versamenti da parte dell’imprenditore statunitense, che portano i numeri complessivi intorno a un passo da 480 milioni di euro, secondo quanto ha potuto ricostruire Calcio e Finanza analizzando i bilanci societari.

Alla cifra ci si arriva considerando i versamenti effettuati nella holding New ACF Fiorentina (in seguito incorporata all’interno della ACF Fiorentina) e quanto invece versato direttamente nelle casse del club viola come sponsorizzazioni da Mediacom.

Quanto ha speso Commisso? Tutti i versamenti dell’imprenditore

Gli investimenti all’interno di New ACF Fiorentina sono serviti a finanziare l’attività del club e a questi si aggiunge anche la cifra di 158 milioni di euro, che è stata necessaria per acquisire la maggioranza della società da Diego Della Valle nell’estate 2019. Complessivamente, da Commisso sono entrati nelle casse della New ACF Fiorentina 303,7 milioni di euro, cifra che comprende anche la rinuncia agli interessi su diversi finanziamenti concessi.

Una parte di questi 303,7 milioni, sono stati poi versati da New ACF Fiorentina direttamente nelle casse della Fiorentina. In particolare, sono stati versati 67,8 milioni nell’esercizio 2019/20, 75,8 milioni nel 2020/21 e 18,2 milioni nel corso della stagione 2021/22. Nel corso del 2022, poi, New ACF Fiorentina è stata incorporata all’interno di ACF Fiorentina, e dal patron sono stati così effettuati 20 milioni di versamenti direttamente nelle casse del club nel 2022/23, oltre a 5 milioni di euro nel corso del 2024/25.

A questi, dicevamo, nelle casse della Fiorentina sono arrivati da Commisso anche ricavi per la sponsorizzazione di maglia da Mediacom, società sempre di proprietà dell’imprenditore statunitense. In totale, in queste stagioni, Mediacom ha versato 125 milioni di euro alla Fiorentina, di cui altri 25 milioni nell’ultima stagione, che non sono bastati per evitare un rosso di 23 milioni nel bilancio al 30 giugno 2025. Considerando quindi i ricavi da Mediacom e quanto versato da Commisso prima nelle casse di New ACF Fiorentina e poi della Fiorentina stessa, quindi, il patron dei viola finora ha investito circa 478 milioni di euro nel club viola dall’estate 2019 fino al 30 giugno 2025. Una cifra che lo porta vicino al mezzo miliardo di euro di investimenti da quando è alla guida del club toscano, senza considerare l’investimento iniziale per rilevare la società dalla vecchia proprietà.