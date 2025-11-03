Shock in Premier: un procuratore ha minacciato un calciatore con una pistola

Un calciatore della Premier League sarebbe stato minacciato con una pistola in una strada del nord di Londra da un importante procuratore sportivo. Secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano inglese The Times, l’agente, sulla trentina e rappresentante di diversi giocatori del massimo campionato inglese, è stato poi arrestato dopo l’episodio, avvenuto a Barnet nel mese di settembre.

La Polizia Metropolitana ha riferito che anche un altro uomo, ritenuto un parente del calciatore, sarebbe stato minacciato. L’agente, il cui nome non può essere reso pubblico per motivi legali, è stato interrogato con l’accusa di estorsione e guida senza patente, oltre che per un reato legato al possesso di armi da fuoco.

In un comunicato, la Metropolitan Police ha dichiarato che gli agenti sono stati chiamati alle 23:14 di sabato 6 settembre «a seguito di segnalazioni secondo cui un uomo sulla ventina era stato minacciato con un’arma da fuoco in Cockfosters Parade, Barnet».

«Gli agenti hanno parlato con la vittima e, nel corso delle indagini, è emerso che anche un altro uomo sulla ventina sarebbe stato oggetto di presunta estorsione e minacce da parte dello stesso individuo. Non sono stati segnalati feriti in nessuno dei due episodi. Un uomo di 31 anni è stato arrestato lunedì 8 settembre con l’accusa di possesso di armi da fuoco con intento criminoso, estorsione e guida senza patente. È stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti», si legge ancora nella nota.

Secondo una fonte citata dal The Sun, che per primo ha riportato i dettagli dell’episodio, il giocatore «era comprensibilmente scosso. Ha denunciato immediatamente l’accaduto», ha aggiunto la fonte. «È stata la cosa giusta da fare per la sua sicurezza. È stato sostenuto dagli amici e dal club, e tutti sperano che l’episodio non influisca sulle sue prestazioni».

Secondo il tabloid inglese, il calciatore in questione – la cui identità non è stata rivelata – avrebbe un’età inferiore a 30 anni e il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di sterline (oltre 68 milioni di euro al cambio attuale).