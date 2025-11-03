Bayern Monaco, ricavi record a quasi un miliardo nel 2024/25: 33° utile di fila a bilancio

Il Bayern Monaco ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con ricavi record pari a quasi un miliardo, che hanno permesso ai bavaresi di chiudere l’esercizio con il 33° utile consecutivo.

In particolare, il club tedesco ha registrato ricavi per 978 milioni di euro, rispetto ai 951 milioni del 2023/24. L’utile operativo (EBITDA) è aumentato dell’11,3% raggiungendo 187,8 milioni di euro. L’utile ante imposte è stato di 42,5 milioni di euro, mentre l’utile netto dell’anno si è attestato a 27,1 milioni di euro, rispetto all’utile di 43 milioni al 30 giugno 2024.

Bayern Monaco bilancio 2025, i ricavi

I ricavi a livello consolidato sono stati pari a 978,3 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto agli 951,5 milioni di euro dell’esercizio chiusi al 30 giugno 2024. La voce maggiore è stata quella ai ricavi commerciali, pari a 390,8 milioni di euro di cui 240,4 milioni per il lato sponsorizzazioni e 150,5 milioni per quanto riguarda il merchandising, rispetto ai 360,8 del 2023/24. Tra le altre voci, i ricavi da trasferimenti sono stati pari a 117,7 milioni di euro.

Ricavi da gara : 260,7 milioni di euro (ricavi provenienti da partite in casa della Bundesliga, amichevoli, DFB-Pokal, Mondiale per Club FIFA e UEFA Champions League, compresi i premi dalla Champions League);

: 260,7 milioni di euro (ricavi provenienti da partite in casa della Bundesliga, amichevoli, DFB-Pokal, Mondiale per Club FIFA e UEFA Champions League, compresi i premi dalla Champions League); Ricavi commerciali e merchandising : 390,8 milioni di euro;

: 390,8 milioni di euro; Ricavi da diritti tv : 105,3 milioni di euro (di cui 102,9 milioni dalla Bundesliga);

: 105,3 milioni di euro (di cui 102,9 milioni dalla Bundesliga); Ricavi da trasferimenti : 117,7 milioni di euro;

: 117,7 milioni di euro; Altri ricavi : 51,9 milioni di euro;

: 51,9 milioni di euro; TOTALE: 951,5 milioni di euro.

Bayern Monaco bilancio 2025, i costi

I costi maggiori per il Bayern Monaco sono stati invece quelli legati al personale, pari a 396,5 milioni. I principali costi voce per voce:

Costi per il personale : 408,3 milioni di eur0;

: 408,3 milioni di eur0; Costi operativi : 310,0 milioni di euro;

: 310,0 milioni di euro; Costi per materiali e consumi : 59,9 milioni di euro;

: 59,9 milioni di euro; Ammortamenti: 132,3 milioni di euro (di cui 126,4 milioni per i calciatori).

Bayern Monaco bilancio 2025: risultato, debiti e patrimonio netto

L’Ebitda è stato pari a 187,8 milioni, mentre l’utile ante imposte è stato pari a 42,5 milioni: il risultato netto infine è stato pari a 27,1 milioni, rispetto all’utile di 43,1 al 30 giugno 2024. I bavaresi al 30 giugno 2024 avevano debiti per complessivi 293,2 milioni di euro, a fronte di un patrimonio netto pari a 585,5 milioni di euro.