Chi è Marco Ottolini: il Ds del Genoa che Comolli vuole alla Juventus

Nelle ultime ore il nome di Marco Ottolini prende sempre più quota nella corsa, che si svolge senza una grande fretta, per la carica di nuovo direttore sportivo della Juventus.

Il nome dell’attuale DS del Genoa sembra essere quello che convinca maggiormente il direttore generale della Juve, Damien Comolli, alla ricerca della figura giusta per chiudere l’organigramma bianconero dopo l’inserimento di François Modesto come direttore generale.

Per Ottolini, classe 1980 con un passato da calciatore nelle giovanili e nella prima squadra del Brescia, si tratterebbe di un ritorno alla Continassa, dove dal luglio 2018 ricopre prima la posizione di membro dello scouting internazionale, e in seguito lo vede coordinatore (e successivamente manager) dell’area prestiti, aveva sostituito nel ruolo di Responsabile del progetto “Club 15” Claudio Chiellini, fratello di Giorgio.

Il progetto Club 15, come si legge dal sito della Juve, consiste in un percorso di collaborazioni in grado di «sviluppare, valorizzare e mantenere rapporti con società di calcio estere, al fine di promuovere i talenti e creare una rete virtuosa di collaborazioni». Tra i club entrati a far parte di questa rete WSG Swarowski Tirol, Mirandés, AEK Atene, Utrecht, Alaves, St.Gallen, Cincinnati FC e Aberdeen, ma anche il Vitesse, che tra mercato e sinergie ha intrapreso un rapporto lavorativo con Ottolini durato anni come testimoniano le molte operazioni in prestito negli ultime stagioni da Torino all’Olanda. Idrissa Tourè su tutti, che molto bene ha fatto in maglia giallonera nella stagione 2020/2021.

Prima dell’esperienza alla Juventus, Ottolini ha lavorato dal 2002 al 2015 come intermediario di mercato. È stato anche collaboratore di Soccer Network LLC, oltre ad aver lavorato come intermediario quando le squadre di calcio statunitensi o altre squadre internazionali viaggiavano e giocavano in Italia o in Europa.

Tra il 2015 e il 2018, prima del cambio di presidenza del club belga e di un’azione di rinnovamene all’interno della dirigenza e dello scouting, ha ricoperto il ruolo di scout internazionale all’Anderlecht. Poi è arrivata la chiamata della Juventus, che ne ha riconosciuto le capacità nello scovare giovani e calciatori in giro per l’Europa.

Dal 2022 è direttore sportivo del Genoa, che lo ha visto condurre tre sessioni estive di calciomercato sotto due proprietà diverse, da prima 777 Partners e ora con Dan Sucu alle redini del club rossoblù.