Triestina, altro cambio al vertice: la maggioranza va al colosso delle cripto usate da Musk

Un nuovo e, anche inatteso, riassetto societario per la Triestina, club che milita attualmente nel girone A di Serie C. Il colosso delle criptovalute, House of Doge, braccio operativo della Dogecoin Foundation, è divenuto il principale azionista della società biancorossa attraverso la controllata Dogecoin Ventures.

Come sottolineato dalla nota apparsa sul sito ufficiale della Triestina, «questa operazione rivoluzionaria segna l’integrazione diretta nella propria struttura di un veicolo di commercializzazione legato alle criptovalute, per la prima volta in un club calcistico europeo». E non si tratta di una società di criptovalute, qualsiasi, visto che negli ultimi anni il suo sistema di pagamento è usato in tutte le aziende sotto il controllo di Elon Musk, Tesla inclusa. House of Doge è stata fondata per accelerare l’espansione di Dogecoin oltre le sue origini, con un focus su partnership, integrazione nei sistemi di pagamento, tokenizzazione e attivazioni culturali.

Marco Margiotta, CEO di House of Doge, ha commentato l’operazione Triestina così: «Il nostro investimento in US Triestina Calcio 1918 va ben oltre il calcio. Si tratta di connettere la comunità globale di Dogecoin con uno dei club più storici d’Europa e dimostrare che gli asset digitali possono generare valore, cultura e passione nel mondo reale. Allo stesso modo, vogliamo rafforzare il legame tra il club e la città di Trieste, celebrandone la ricca storia e la vivace comunità locale. Unendo i fedeli tifosi della Triestina con la rete globale di Dogecoin, puntiamo a creare un movimento condiviso che unisca l’orgoglio locale con l’innovazione globale. Questo è il primo passo per portare lo spirito di Dogecoin nel cuore del gioco più popolare al mondo».

Inoltre, è arrivata una nota ufficiale dalla stessa House of Doge: «Riteniamo lo sport una delle piattaforme più potenti per accelerare l’adozione di Dogecoin. Diventando il principale azionista di US Triestina Calcio 1918, House of Doge non solo scrive la storia del calcio europeo, ma prepara anche il terreno per integrare Dogecoin nella vita quotidiana: dai pagamenti alle partnership, fino alle esperienze globali dei tifosi. Parallelamente alla nostra espansione internazionale, vogliamo anche investire a livello locale: Trieste e la sua comunità sono al centro di questo percorso, e il nostro impegno è costruire un ponte tra la passione della gente del posto e l’energia dei sostenitori di Dogecoin in tutto il mondo».

Infine, la nota della Triestina si conclude: «Seguiranno la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione di LBK e la nomina del nuovo presidente di US Triestina Calcio 1918, in linea con il nuovo indirizzo strategico del club».