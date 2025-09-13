Inter, l'Al Hilal non molla per Ausilio: pronto un contratto da 3 milioni

La sessione estiva del calciomercato è ormai conclusa, ma le entrate e le uscite all’interno di un club possono andare avanti, specialmente per quanto riguarda la dirigenza.

È una cosa che sanno molto bene in questo momento in Viale della Liberazione, sede dell’Inter, dove non si placano le voci su una possibile doppia uscita, quella di Piero Ausilio e Dario Baccin, tentati dalle sirene provenienti dall’Arabia Saudita, specificamente da quell’Al Hilal capace di convincere in estate Simone Inzaghi e Theo Hernandez a lasciare le due sponde del Naviglio e volare nella Saudi Pro League.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’offerta dell’Al Hilal per Ausilio, il cui eventuale approdo avrebbe già ottenuto il via libera di Inzaghi per ricostruire il duo che ha lavorato negli ultimi anni all’Inter, è pari a circa 3 milioni di euro all’anno, più ricchi bonus.

Un’offerta che dalle parti di Riyadh considerano importante, ma consapevoli anche di non aver presentato un contratto irrinunciabile come se ne sono visti tanti nell’ultimo periodo dall’Arabia Saudita. Al momento, dalle indiscrezioni, sembra che la volontà di Ausilio sia quella di rimanere ancora in nerazzurro, ma sembra esserci la convinzione che l’Al Hilal non demorda così facilmente, visto che la trattativa viene data tutt’altro che chiusa.