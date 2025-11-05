Caso in Premier, è Udogie il calciatore minacciato dall’agente con la pistola

È stato individuato il calciatore minacciato con una pistola nel nord di Londra da un noto procuratore, arrestato, lo scorso settembre. Si tratta di Destiny Udogie, nazionale italiano che è alla terza stagione in Premier League con la maglia del Tottenham.

La conferma ufficiale arriva direttamente da un portavoce del Tottenham ha dichiarato: «Stiamo fornendo supporto a Destiny e alla sua famiglia dall’incidente e continueremo a farlo. Trattandosi di una questione legale, non possiamo fare ulteriori commenti». Il terzino italiano è sceso in campo con continuità anche dopo l’accaduto ed era titolare nella vittoria di ieri degli Spurs in Champions League contro il Copenaghen.

Rimane ancora anonimo il procuratore di 31 anni arrestato dopo il duro confronto con Udogie e un’altra persona, molto probabilmente un parente del calciatore, in una strada trafficata vicino a ristoranti. Secondo quanto appreso da Telegraph Sport, la discussione sarebbe degenerata dopo che il giocatore ha scelto di non avvalersi dei servizi dell’agente. La polizia è stata chiamata sul posto poco dopo le 23.00 del 6 settembre. Nessuno è rimasto ferito, ma l’agente, che non può essere nominato per motivi legali, è stato arrestato successivamente nella sua abitazione.

Il sospettato, che ha in passato lavorato con giocatori a livello internazionale, è stato interrogato con l’accusa di estorsione e guida senza patente, oltre che per un reato connesso al possesso di arma da fuoco. In merito, la Metropolitan Police ha dichiarato in un comunicato: «La polizia è stata chiamata alle 23:14 di sabato 6 settembre in seguito alle segnalazioni che un uomo sulla ventina era stato minacciato con un’arma da fuoco a Cockfosters Parade, Barnet. Gli agenti hanno parlato con la vittima e nel corso delle indagini è stato anche riferito che un altro uomo, sempre sulla ventina, sarebbe stato oggetto di estorsione e minacce da parte dello stesso individuo. Nessuno è rimasto ferito in entrambi gli episodi. Un uomo di 31 anni è stato arrestato lunedì 8 settembre con l’accusa di possesso di armi da fuoco con intento, estorsione e guida senza patente. È stato rilasciato su cauzione mentre le indagini proseguono».