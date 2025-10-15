Marotta: «Bilancio in utile per la prima volta nella storia moderna dell'Inter»

“Il bilancio che è stato approvato oggi segna una tappa storica: per la prima volta nella storia moderna del Club, registriamo un utile netto. Questo risultato riflette la forza della nostra strategia, basata su sostenibilità, efficienza operativa e massimizzazione delle nostre risorse. Un ringraziamento speciale va a Oaktree, che ha sostenuto e guidato il Club con professionalità e visione strategica, assicurando una governance e una disciplina finanziaria solide”. Lo ha detto il Presidente e CEO dell’Inter, Giuseppe Marotta, nel corso del suo discorso agli azionisti del club nerazzurro.

“Nelle scorse settimane, il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la vendita dello Stadio San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Si tratta di una decisione che apre straordinarie opportunità per il nostro Club, per la città e per l’intero calcio italiano. Questo progetto rappresenta una svolta storica, non solo in termini di sostenibilità e crescita dei ricavi, ma anche per l’esperienza che potremo offrire ai nostri tifosi e ai cittadini milanesi. Siamo determinati a creare una struttura moderna, innovativa e all’avanguardia che sarà un modello per le altre società calcistiche europee e un motore di sviluppo continuo per la nostra comunità. La nostra ambizione è garantire all’Inter e ai suoi tifosi una casa degna della nostra storia e del nostro futuro”, ha concluso Marotta.