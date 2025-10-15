Abodi: «Entro fine anno riscontri sulla riforma della giustizia sportiva»

«Il presidente del CONI (Luciano Buonfiglio, ndr) si è dato, tra gli obiettivi primari, quello di affrontare il tema della riforma della giustizia sportiva. Poi che abbia anche chiesto a me di poter dare un contributo attraverso dei nomi indicati ritengo sia ulteriormente interessante, in una fase che è interlocutoria». Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, durante le interrogazioni a risposta immediata in Commissione Cultura alla Camera, sul tema della riforma della giustizia sportiva.

«Ma io ho cercato di dare a questa dimensione interlocutoria una scadenza temporale per i primi riscontri, ovvero entro la fine di quest’anno – prosegue il ministro –. Ritengo di poter dire che siamo nella fase di affidamento fiduciario del lavoro di preparazione che deve consentire a questa commissione di valutare cosa il sistema sportivo farà autonomamente e cosa invece potremo fare noi in termini di proposta di governo per completare una riforma che deve mettere insieme due aree di giurisdizione».

Parlando dell’eventuale indagine conoscitiva, Abodi ha ammesso come questa «consenta, nei rispettivi ambiti di autonomia e competenza, di agire con maggiore consapevolezza. Sono convinto che, in questa prima fase rivolta ad una autoriforma, non ci fosse nulla di controproducente nella rappresentanza di presidenti federali». Infine un pensiero sull’accesso alla pratica sportiva di base, «tema primario. Avvertiamo che c’è una disarticolazione delle misure, così come una disomogeneità anche sui livelli di ISEE; il lavoro che sto cercando di fare è avere un quadro di riferimento. Cercherò di rendere le misure più coordinate ed evidenti perché credo che questo governo abbia dato testimonianza di quanto l’accesso alla pratica sportiva di base rappresenti un elemento qualificante».