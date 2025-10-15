Inter, ufficiali i ricavi dalla nuova Champions e dal Mondiale per Club

L’assemblea dei soci dell’Inter ha approvato nella giornata odierna il bilancio del club nerazzurro chiuso al 30 giugno 2025. Un esercizio che si è chiuso in utile per oltre 35 milioni di euro (e con ricavi record a quota 567 milioni di euro), facendo registrare un risultato netto positivo per la prima volta nella storia recente della società.

Dalle pieghe del fascicolo emergono alcuni dettagli interessanti circa i premi ricevuti da UEFA e FIFA per la partecipazione alla Champions League (con il nuovo formato a girone unico e 36 squadre partecipanti) e soprattutto per la partecipazione al nuovo Mondiale per Club fortemente voluto da Gianni Infantino.

Inter ricavi UEFA e FIFA – I premi per i due tornei

Tra le due competizioni, l’Inter ha potuto incassare un totale di 168 milioni di euro, cifra che rappresenta circa il 30% del fatturato complessivo della società. Partendo dalla Champions League, il raggiungimento della finale con il PSG è valso 136,6 milioni di euro, in linea con le stime di Calcio e Finanza sui premi derivanti dalla manifestazione.

Guardando invece al nuovo Mondiale per Club, l’eliminazione agli ottavi di finale del torneo ha permesso comunque all’Inter di incassare quasi 31,4 milioni di euro dalla FIFA. Anche queste cifre sono in linea con quelle stimate da questa testata per la partecipazione al nuovo torneo a 32 squadre, la cui prima edizione si è disputata negli USA.