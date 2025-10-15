Inter, l’assemblea dei soci approva il bilancio 2024/25: ricavi record e utile di 35 milioni

L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2024/25 nel corso dell’incontro che si è tenuto oggi in modalità telematica alla presenza del Presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro.
Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 evidenzia ricavi in crescita e pari a 567 milioni di euro, il valore più alto di sempre e record per la Serie A al netto del player trading. Questo risultato è dovuto ad un incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione della Fifa Club World Cup. Parallelamente si è registrata una crescita organica del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday.
I risultati dell’anno fiscale evidenziano un utile netto di 35,4 milioni di euro, da confrontare alla perdita di 35,7 milioni di euro dell’anno fiscale precedente, con un aumento netto del valore della produzione pari a 70 milioni di euro. I costi della produzione hanno subito un aumento fisiologico del 3,8%, pari a circa 18 milioni di euro, per un totale di 482 milioni di euro.
Con riferimento agli oneri finanziari del Gruppo, si evidenzia che nel corso dell’anno fiscale in oggetto è avvenuto il rimborso anticipato totale delle precedenti obbligazioni senior garantite di Inter Media and Communication S.p.A.. Successivamente, Inter ha ottenuto un finanziamento a lungo termine per 350 milioni di euro, il quale ha ricevuto un rating di credito “investment grade”. Rispetto al precedente bond, l’importo inferiore e il costo del capitale più contenuto ottenuti per il collocamento privato rappresentano un ulteriore passo nell’impegno del Club per il successo a lungo termine e la stabilità finanziaria, rafforzando lo sviluppo della Società dentro e fuori dal campo.