Italia, già venduti 35mila biglietti per la sfida di novembre contro la Norvegia a San Siro

La vittoria con Israele ha permesso all’Italia di blindare il secondo posto nel gruppo di qualificazioni ai Mondiali 2026. Questo piazzamento permette a Donnarumma e compagni di essere sicuri di far parte delle 16 nazionali europee che disputeranno a marzo i playoff che mettono in palio gli ultimi quattro posti per la rassegna iridata in USA, Messico e Canada.

Ma prima di playoff, che si giocheranno a fine marzo con semifinale e finale, l’Italia di Gattuso tornerà in campo a novembre per le ultime due partite del girone: prima in casa della Moldavia e poi a San Siro contro la Norvegia, autentica dominatrice del girone.

Proprio in vista della partita al Meazza di domenica 16 novembre, come fa sapere la stessa FIGC, sono stati venduti oltre 35mila biglietti nonostante la sfida molto probabilmente non metterà in palio nulla, visto che Haaland e compagni avranno già blindato il primo posto grazie a una differenza reti nettamente migliore rispetto agli Azzurri. E l’impegno casalingo contro l’Estonia non sembra poter rimescolare improvvisamente le carte riportando l’Italia in auge per il primo posto, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai Mondiali.

San Siro si conferma così una garanzia per i colori azzurri anche dopo il record di incasso, pari a 1.683.000 euro fatto registrare per Italia-Germania, sfida di andata, vinta dai tedeschi, dei quarti di finale di Nations League 2024/25.

I biglietti per la sfida Italia-Norvegia sono in vendita a partire da 14 euro e possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ufficiale della FIGC, con prezzi scontati per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.