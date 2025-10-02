Caso plusvalenze, oggi l’udienza di De Laurentiis al Gup di Roma

Al centro delle indagini ci sono, in maniera particolare, l’acquisto dalla Roma di Kostas Manolas e quello di Victor Osimhen dal Lille.

Aurelio De Laurentiis (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Questa mattina ci sarà l’udienza davanti al gup di Roma del procedimento in cui il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è indagato per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Per il patron e presidente del Napoli, difeso dagli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, i pubblici ministeri romani Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano chiedono il processo, così come per il suo braccio destro delAndrea Chiavelli e lo stesso club partenopeo.

Al centro del procedimento ci sono le presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore greco Kostas Manolas nell’estate del 2019 e nell’acquisto dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille, che questa sera sarà proprio di scena a Roma per affrontare i giallorossi nella seconda giornata di Europa League.

