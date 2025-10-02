Caso plusvalenze, oggi l’udienza di De Laurentiis al Gup di Roma

Questa mattina ci sarà l’udienza davanti al gup di Roma del procedimento in cui il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è indagato per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Per il patron e presidente del Napoli, difeso dagli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, i pubblici ministeri romani Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano chiedono il processo, così come per il suo braccio destro delAndrea Chiavelli e lo stesso club partenopeo.

Al centro del procedimento ci sono le presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore greco Kostas Manolas nell’estate del 2019 e nell’acquisto dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille, che questa sera sarà proprio di scena a Roma per affrontare i giallorossi nella seconda giornata di Europa League.