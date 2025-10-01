Ufficiale, diventa operativa la nuova Commissione sui conti dei club

Si è tenuta oggi la prima riunione operativa della Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società di calcio e basket professionistiche.

«Auguro buon lavoro al presidente, Massimiliano Atelli e ai membri della stessa la professoressa Ariela Caglio, il professor Alessandro Zavaglia, la professoressa Francesca Di Donato e il professor Giuseppe Marini che comporranno quindi la nuova Autorità statale di vigilanza insieme al presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’avvocato Gabriele Fava e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il dottor Vincenzo Carbone quali componenti di diritto», ha dichiarato il ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha portato avanti la riforma sportiva che prevedeva l’istituzione di questo nuovo organismo.

«Sono certo che sapranno operare con competenza, tempestività, terzietà e indipendenza. Ringrazio anche la FIGC e la FIP per il grande spirito di collaborazione che stanno dimostrando per consentire alla commissione di operare efficacemente sin da subito», ha concluso il ministro.

