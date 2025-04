Plusvalenze, caso Osimhen: gli atti sul Napoli arrivano alla Procura della FIGC

L’affare Osimhen torna all’esame della giustizia sportiva. Lo riporta La Repubblica, spiegando che riprende forma lo spettro di una penalizzazione per il Napoli. La procura della Federcalcio ha ricevuto gli atti dalla procura di Roma sull’inchiesta per falso in bilancio che coinvolge il club azzurro e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Al centro delle accuse, come noto, anche il trasferimento del centravanti nigeriano dal Lille al Napoli nell’estate del 2020 in cambio di 76 milioni, e le contestuali operazioni in uscita che riguardarono il terzo portiere Karnezis e almeno formalmente tre ragazzi del vivaio (Manzi, Palmieri e Liguori) in cambio di 20 milioni finiti nel bilancio della società campana.

Nell’inchiesta, anche l’operazione Manolas-Diawara con la Roma. Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha 30 giorni di tempo dalla ricezione delle carte per chiedere la revocazione del processo sportivo: la questione era già stata oggetto di un procedimento risalente al 2022 e che fu chiuso con il proscioglimento per i partenopei.

Ma, esattamente come successo alla Juventus (inizialmente le plusvalenze furono giudicate insieme) di fronte a fatti nuovi Chinè potrebbe chiedere un altro processo. Nell’inchiesta sono stati ascoltati dalla Guardia di Finanza alcuni dei ragazzi coinvolti: da capire se le loro parole riveleranno elementi determinanti. Le sanzioni vanno dall’ammenda alla penalizzazione in classifica.