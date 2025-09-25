Aston Villa Bologna in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Aston Villa Bologna in streaming gratis.

Le due squadre scendono in campo per la prima giornata della fase campionato di Europa League 2025/26.

Aston Villa Bologna in streaming gratis – L’Europa League è su Sky

La terza competizione più importante a livello di club in Europa sarà visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmetterà in esclusiva tutte le partite della stagione 2024/2025, fino alla finale di Istanbul del 20 maggio 2026. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata, ma dell’Europa League con il miglior match tra formazioni straniere.

Aston Villa Bologna in streaming gratis – La sfida dei rossoblù solo su Sky

Aston Villa e Bologna scenderanno in campo del Villa Park, giovedì 25 settembre 2025, con il fischio di inizio fissato per le ore 21.00.

Aston Villa Bologna in streaming gratis – La programmazione della pay tv di Comcast

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi per entrambi i giorni della prima giornata, con Marco Bucciantini e Federico Zancan il mercoledì e Veronica Baldaccini insieme a Stefano De Grandis il giovedì. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando.

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE

Ore 18.45

LILLE-BRANN

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, telecronaca Andrea Voria

GO AHEAD EAGLES-STEAUA BUCAREST

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, telecronaca Giovanni Poggi

Ore 21.00

ASTON VILLA-BOLOGNA

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi, inviato Filippo Benincampi. Diretta Gol Paolo Ciarravano

SALISBURGO-PORTO

Sky Sport 253 e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zancan. Diretta Gol Daniele Barone

STOCCARDA-CELTA VIGO

Sky Sport 254 e in streaming su NOW, telecronaca Pietro Nicolodi. Diretta Gol Antonio Nucera

UTRECHT-LIONE

Sky Sport 255 e in streaming su NOW, telecronaca Elia Faggion. Diretta Gol Federico Botti

DIRETTA GOL

Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW