CDP al lavoro sul plafond factoring della Lega Serie A

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha proposto e sta valutando di strutturare un nuovo plafond dedicato alle operazioni di factoring per la Lega Serie A. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il tema è sul tavolo da diverse settimane: l’operazione è ancora in fase di definizione e resta da chiarire l’ammontare complessivo del plafond. L’obiettivo è quello di lavorare per ottimizzare la parte finanziaria della Lega e delle sue associate, con discussioni in corso anche con altri soggetti finanziari.

Nei mesi corsi, CDP ha lanciato una operazione legata al Plafond Factoring, dell’ammontare di 1 miliardo di euro, con l’obiettivo di supportare le esigenze di capitale circolante delle PMI e delle Mid-cap italiane, attraverso l’erogazione di finanziamenti a breve termine nella forma tecnica del factoring pro-solvendo e/o pro-soluto.

Possono avvalersi del Plafond Factoring imprese operanti in Italia con meno di 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno) e imprese a media capitalizzazione (Mid-Cap) con meno di 3000 dipendenti (equivalenti a tempo pieno).

I finanziamenti possono essere concessi da Banche e Società di Factoring vigilate tramite il Plafond, esclusivamente per la concessione di finanziamenti nella forma del factoring pro-solvendo e/o pro-soluto. Ciascun finanziamento potrà essere concesso per un importo massimo unitario non superiore a 20 milioni di euro.