Ufficiale, il Monza è di Beckett Layne Ventures: firmato il closing con Fininvest

Ora è ufficiale: il Monza passa nelle mani di Beckett Layne Ventures. Lo ha comunicato Fininvest in una nota.
“Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025”, si legge in una nota.
“A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del Club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026”, conclude il comunicato.