Galliani lascia il Monza: «Ora mi dedico alle altre attività in cui sono impegnato»

Con l’ufficialità del passaggio di proprietà del Monza da Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi che rimarrà comunque proprietaria del 20% del club brianzolo, a Beckett Layne Ventures, Adriano Galliani lascia la società biancorossa.

La comunicazione ufficiale è già stata inoltrata da Galliani sia ai nuovi proprietari che a Fininvest e quindi lascia con effetto immediato il club, nonostante gli fosse stata offerta la carica di presidente dai vertici di Beckett Layne Ventures.

«Si tratta di una scelta difficile – spiega Galliani – presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi. Sono nato e cresciuto a Monza, il Monza è la squadra di calcio per cui tifo dall’età di 5 anni».

Galliani era stato nominato nel 2019 amministratore delegato e consulente del Monza, per volontà di Silvio Berlusconi con cui ha reso grande il Milan e centrato una storica promozione in Serie A, la prima nella storia del club brianzolo, nel 2020. Negli ultimi mesi, Galliani è stato al centro di indiscrezioni che vedevano un suo ritorno al Milan per volontà di RedBird, in particolare del consulente della proprietà Zlatan Ibrahimovic. Ora con l’ufficialità del suo addio al Monza, si attendono sviluppi su questo possibile nuovo capitolo della sua carriera da sportivo.