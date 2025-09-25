Inter, nasce INTER 24/7: il nuovo canale FAST dedicato al club nerazzurro

Nella giornata odierna, l’Inter ha annunciato il lancio ufficiale di INTER 24/7, il nuovo canale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), disponibile senza abbonamento, interamente dedicato al mondo nerazzurro. Si tratta del primo progetto di questo genere per un club di calcio in Italia.

Il palinsesto offrirà un flusso continuo: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, portando la passione e la storia dell’Inter in tutte le case e su vari dispositivi. INTER 24/7 sarà un canale lineare presto distribuito gratuitamente su smart TV e device desktop e mobile. Disponibile in italiano in Italia e in inglese nel resto del mondo, il canale racconterà l’Inter con un mix unico di passato e presente: i tifosi potranno rivivere senza sostenere alcun costo le emozioni di match storici e contenuti d’archivio, godersi highlights e clip di allenamento, format originali e magazine di approfondimento, oltre alle differite integrali delle partite della stagione in corso.

Il nuovo FAST channel nasce dalla collaborazione con Globant, partner tecnologico strategico del progetto digitale, e si fonda sull’innovativa tecnologia di Amagi, provider di soluzioni SaaS cloud-based per il broadcast e la TV in streaming. Questo traguardo rappresenta una nuova tappa per Globant nel settore sport e intrattenimento, confermandone il ruolo di alleato chiave nella trasformazione e nell’innovazione di molteplici industrie.

«INTER 24/7 rappresenta un passo ulteriore nella strategia di innovazione digitale del Club. Con questo nuovo canale FAST vogliamo portare l’esperienza nerazzurra sempre più vicino ai nostri appassionati in tutto il mondo, offrendo l’opportunità di fruirne in ogni momento. È un progetto che conferma la nostra volontà di rafforzare il legame con la nostra community globale e di valorizzare l’eccezionale patrimonio di contenuti per tutte le generazioni che ci contraddistingue», ha dichiarato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter.

Il nuovo canale FAST si aggiunge alla già ampia offerta editoriale del Club, che grazie a varie tipologie di contenuti pubblicati quotidianamente su diversi touchpoint, tra cui il canale tematico Inter TV e i profili ufficiali Inter su tutti i social media, permette al pubblico di appassionati di rimanere aggiornato e in costante contatto con la propria squadra del cuore. Questo progetto si inserisce appieno nella strategia di espansione commerciale del Club e di sviluppo degli asset nerazzurri nell’ambito dell’entertainment. Grazie al nuovo canale INTER 24/7 si crea un nuovo punto di contatto tra società e tifosi, un nuovo luogo dove raccontare senza sosta la passione per i colori dell’Inter.