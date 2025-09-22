Europa League, scelta la prima partita in diretta in chiaro su TV8

Dopo aver visto l’inizio della UEFA Champions League, e ora il turno dell’Europa League che vedrà scendere in campo le sue 36 partecipanti per la prima partita della fase campionato 2025/26. Una programmazione che si spalmerà, come avvenuto lo scorso anno, sue due giorni totalmente dedicati alla seconda competizione europea per club, in cui sono protagoniste anche due formazioni italiane: Bologna e Roma.

Sky è assoluta protagonista, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva che manderà in onda lungo l’arco della stagione fino alla finalissima del 20 maggio 2025, quando le due formazioni che si giocheranno il proprio posto nell’albo d’oro dopo il Tottenham nella cornice dello stadio Besiktas Park di Istanbul, Turchia.

Europa League partita in chiaro – La strategia di Sky

E le partite in chiaro? A differenza del ciclo 2021-2024, Sky ha deciso di rivedere la strategia sulle partite free optando per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

Le sfide di Europa League in chiaro non scompariranno dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane, gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport o in alternativa alla piattaforma streaming NOW (che trasmette i contenuti della pay-tv di Comcast).

Europa League partita in chiaro – La scelta per la prima giornata della fase campionato

La partita sarà quella che metterà di fronte il Salisburgo e il Porto. Un’occasione importante per i tifosi del Bologna che potranno vedere all’opera la squadra austriaca che sarà l’avversaria della formazione di Vincenzo Italiano nella quinta giornata.

L’incontro Salisburgo-Porto sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due squadre sicuramente scomode da affrontare nel cammino per arrivare fino in fondo alla competizione.