Pallone d’Oro, la classifica 2025: la graduatoria completa

La classifica Pallone d’Oro 2025 è pronta a catalizzare l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Il prestigioso premio, organizzato da France Football, viene assegnato ogni anno al miglior calciatore della stagione, tenendo conto dei successi ottenuti con club e Nazionale, delle prestazioni individuali e del contributo al gioco.

La cerimonia del Pallone d’Oro 2025 si terrà il 22 settembre 2025 al Théâtre du Châtelet di Parigi. Quest’anno l’attesa è altissima, con diversi nomi in lizza per succedere a Rodri, vincitore dell’edizione 2024 grazie a una stagione strepitosa con il Manchester City.

Per comprendere meglio l’evoluzione della classifica e il prestigio del premio, ecco i 10 vincitori più recenti del Pallone d’Oro maschile, ordinati dal meno al più recente:

2015 – Lionel Messi

2016 – Cristiano Ronaldo

2017 – Cristiano Ronaldo

2018 – Luka Modrić

2019 – Lionel Messi

2020 – non assegnato a causa della pandemia

2021 – Lionel Messi

2022 – Karim Benzema

2023 – Lionel Messi

2024 – Rodri

I candidati al Pallone d’Oro 2025

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Paesi Bassi, Inter)

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Svezia, Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inghilterra, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Scott McTominay (Scozia, Napoli)

Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)

João Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern)

Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

Pedri (Spagna, Barcelona)

Raphinha (Brasile, Barcelona)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Fabián Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

Virgil van Dijk (Paesi Bassi, Liverpool)

Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)

Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Germania, Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Classifica Pallone d’Oro 2025, la graduatoria

[IN AGGIORNAMENTO]