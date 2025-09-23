San Siro, i voti della UEFA per EURO 2032: rispettati solo il 50% dei requisiti

Bocciato. Questo l’esito della valutazione della UEFA su San Siro. Lo stadio milanese, al centro di un lunghissimo dibattito politico che si dovrebbe risolvere questa settimana con la votazione del Consiglio comunale sulla delibera per la vendita a Inter e Milan, non ha superato 11 dei 22 requisiti richiesti dal massimo organo del calcio europeo per ospitare una competizione UEFA.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giorno, le mancanze di San Siro sono evidenti su molteplici aspetti. Qui di seguito, i risultati riportati dal pagellino:

Spectatorwetfare: 2 su 6

sostenibilità e accessibilità: 3 su 8

VIP5: 3 su 9

Partners HospitaLity: 2 su 4

Officiat Hospitatity Area (Lounges & Suites): 4 su 4

Aspetti commerciali relativi ai partner: 3 su 8

Media: 7 su 8

Broadcast: 10 su 13

Sicurezza: 6 su 16

Punteggio insufficiente per uno stadio candidato a ospitare alcune partite di EURO 2032. E ora il rischio, come dichiarato da più parti (ultimo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala), e che l’Italia co-organizzi la manifestazione continentale senza poter contare sul suo stadio più iconico.

Nella lettera inviata al Comune, si legge: «Si coglie altresì l’occasione per ricordare che, tra i requisiti fondamentali di UEFA EURO 2032, è prevista l’assenza di barriere di separazione tra i settori dello stadio (fence-free). Anche sotto questo profilo, l’impianto presenta una distanza significativa rispetto agli standard richiesti. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non è possibile confermare la conformità dello Stadio San Siro ai requisiti previsti per UEFA EURO 2032».

Questa comunicazione è stato citata dall’assessora comunale allo Sport Martina Riva durante la commissione consiliare, svoltasi nel pomeriggio di ieri, sulla delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter. Lato società, ci si attende che questa realtà, certificata dalla bocciatura della UEFA, spinga il Consiglio comunale a decidere per la vendita di San Siro, con annesse aree limitrofe, per dotare la città di uno stadio moderno all’altezza delle altre grandi città europee in cui, al momento e sotto l’aspetto infrastrutturale nel calcio, non figura più Milano.