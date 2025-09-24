Dove vedere Como Sassuolo tv streaming: la sfida di Coppa Italia in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Como Sassuolo tv streaming, sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia.

Il torneo sponsorizzato da Frecciarossa di Trenitalia e organizzato dalla Lega Serie A ha acquisito sempre maggiore importanza nelle ultime stagioni, dando un posto per l’accesso diretto alla fase a gironi dell’Europa League e innescando una serie di calcoli dei club, anche paradossali (vedi Atalanta nell’edizione passata), che coinvolgevano anche i posti per la Champions e la Conference League. Tra le sfide dei sedicesimi di finale ci sarà anche la gara tra Como e Sassuolo.

Dove vedere Como Sassuolo tv streaming – Il tabellone

Nel tabellone non sono ancora entrate in scena le big che hanno concluso la scorsa Serie A nelle prime otto posizioni: le teste di serie sono Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio. L’atto conclusivo è previsto come di consueto allo Stadio Olimpico di Roma a maggio. Tutte le sfide sono in gara unica con rigori (senza supplementari) in caso di pareggio nei 90′, dal turno preliminare fino ai quarti. Le semifinali prevedono andata e ritorno, ma con eventuale proroga e penalty. La finale di nuovo in gara unica con supplementari e rigori in caso di parità.

Dove vedere Como Sassuolo tv streaming – Come seguire la sfida

Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset. Da martedì 23 a giovedì 25 settembre riparte la competizione nazionale con i 16esimi di finale: otto match concentrati in tre giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro

In particolare, la gara tra Como Sassuolo andrà in scena mercoledì 24 settembre alle 21.00 diretta esclusiva su Italia 1 con telecronaca di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Roberto Cravero.