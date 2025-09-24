Parte l’Europa League 2025/26: ecco quanto vale per i club

L’Europa League 2025/26 è ai nasti di partenza: l’ex Coppa UEFA infatti è pronta a partire oggi, con la prima giornata della league phase che aprirà ufficialmente la nuova stagione.

Nelle scorse settimane, la UEFA ha ufficializzato i premi che distribuirà ai singoli club che parteciperanno alla prossima edizione dell’Europa League, la seconda con il nuovo format svizzero a 36 squadre con ben otto partite garantite per la prima fase, che ha posto fine all’era della fase a gruppi.

Come emerge infatti da documenti ufficiali di cui Calcio e Finanza ha preso visione, la Federcalcio continentale verserà complessivamente 565 milioni di euro alle società partecipanti. Cifra che era stata stanziata per le tre stagioni del ciclo 2024/27 e che è ben superiore rispetto ai 465 milioni fatti registrare nel triennio 2021/24 e supera anche i 510 milioni del 2018/21.

Le entrate nette disponibili per i club partecipanti verranno suddivise come segue:

Il 27,5% sarà destinato alle quote di partenza (155 milioni di euro);

sarà destinato alle (155 milioni di euro); Il 37,5% sarà destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (212 milioni di euro);

sarà destinato agli (212 milioni di euro); Il 35% sarà distribuito secondo il nuovo criterio che sostituisce ranking decennale e market pool (198 milioni di euro)

Ricavi Europa League 2025 2026 – La quota di partenza (155 milioni)

Ciascuno dei 36 club che si qualificano per la fase a gironi riceverà 4,31 milioni di euro, cifra divisa in due pagamenti distinti: un acconto di 4,14 milioni e un saldo di 170.000 euro (in totale nel ciclo 2021/24 questa cifra era pari a 2,92 milioni).

Premi Europa League 2025 2026 – I bonus per i risultati (212 milioni)

Rispetto alle cifre stanziate per il ciclo 2021/24, quelle riservate alle vittorie della prima fase sono più basse, anche se le partite sono ben otto nella prima fase, due in più rispetto alla fase a gironi che si è imparato a conoscere.

Per ogni partita della prima fase verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 450.000 euro per una vittoria e 150.000 euro per un pareggio. Gli importi non distribuiti (150.000 euro per ogni pareggio della prima fase) saranno raccolti e ridistribuiti tra le squadre partecipanti alla prima fase con quote proporzionali al numero di vittorie.

Previsto anche un bonus per il piazzamento nella classifica della prima fase: ogni club riceverà una somma basata sulla sua graduatoria finale nel girone. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 75mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota (75mila euro), che sarà sicuramente rivista al rialzo dopo la distribuzione delle quote pareggi.

E sempre a proposito di classifica finale, le squadre posizionate dal 1° all’8° posto riceveranno ulteriori 600mila euro, mentre quelle che occuperanno dal 9° al 16° posto otterranno 300mila euro.

I premi stanziati per la fase a eliminazione diretta sono invece i seguenti:

Club qualificati per gli spareggi (dal 9° al 24° posto): 300.000 euro

(dal 9° al 24° posto): 300.000 euro Qualificazione agli ottavi di finale : 1,75 milioni di euro

: 1,75 milioni di euro Qualificazione ai quarti di finale : 2,5 milioni di euro

: 2,5 milioni di euro Qualificazione alle semifinali : 4,2 milioni di euro

: 4,2 milioni di euro Qualificazione alla finale : 7 milioni di euro

: 7 milioni di euro Vincente della finale: 6 milioni di euro

Ricavi Europa League 2025 2026 – Il nuovo pilastro “value” (198 milioni)

Il pilastro “value”, che abbiamo imparato a conoscere nella stagione passata, è una combinazione dei precedenti pilastri market pool (valore di mercato del paese) e coefficiente (coefficienti individuali dei club). Il pilastro “value” comprende due parti: parte europea e parte non europea.

Gli importi assegnati alle due parti sono proporzionali all’esito effettivo delle vendite dei diritti televisivi per per l’Europa e la Conference League che vengono raggruppati e commercializzati insieme. Ecco i criteri di suddivisione: