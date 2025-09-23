Ritorna la Coppa Italia, Milan a caccia degli ottavi: il tabellone del torneo

La Coppa Italia è pronta a riprendere il proprio cammino dai sedicesimi di finale, l’ultimo turno prima dell’ingresso delle otto big della Serie A. Fra queste non c’è il Milan, che dovrà quindi giocare la sua seconda partita stagionale nella competizione che l’anno scorso lo ha visto arrivare fino alla finale, perdendola poi con il Bologna.

Sul format complessivo, il regolamento della Lega Serie A ha confermato quello del precedente triennio. Non vengono toccati, quindi, temi come il numero di partecipanti né il fatto che le big giochino la gara secca in casa. Tutto confermato, quindi, a partire dalle 44 squadre partecipanti, così suddivise:

tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie A;

tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie B;

4 Società segnalate dalla Lega Pro.

Tabellone Coppa Italia – Il regolamento della Coppa Italia

Tutte le Società verranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 44. Le Società partecipanti entreranno nella competizione in tre momenti successivi:

8 Società a partire dal turno preliminare;

28 Società a partire dai trentaduesimi;

8 Società (“Teste di Serie”) a partire dagli ottavi di finale.

La formazione dei suddetti gruppi di Società avviene sulla base di un ranking sportivo determinato tenendo conto dei risultati conseguiti dalle 44 Società partecipanti alla Competizione nei rispettivi Campionati della stagione precedente, come segue:

Società vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa nella stagione sportiva precedente;

Società che, nella stagione sportiva precedente, hanno acquisito il diritto di partecipare alla UEFA Champions League o alla UEFA Europa League o alla UEFA Europa Conference League nella stagione di disputa della Competizione, secondo l’ordine di classifica in Campionato;

Società classificatasi all’8° posto in Serie A nella stagione sportiva precedente, qualora la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa nella stagione sportiva precedente rientrasse tra le prime otto in classifica;

Società classificatesi dal 9° fino al 17° posto in Serie A nella stagione precedente e le 3 Società promosse dalla Serie B alla Serie A al termine della stagione precedente, secondo l’ordine di classifica in Campionato al termine dei play-off (laddove previsti);

Società retrocesse dalla Serie A alla SerieB al termine della stagione precedente, secondo l’ordine di classifica in Campionato e la Società perdente la finale dei play–off per la qualificazione al Campionato di Serie A della stagione sportiva in corso (laddove previsti);

Le rimanenti Società di Serie B classificatesi fino al 16°posto o,in caso di play-out, fino al 15° posto e la società vincitrice i play-out al termine della stagione sportiva precedente (così come determinato dall’annuale CU FIGC che fissa i criteri dei ripescaggi o, in assenza di quest’ultimo, dalle norme federali di riferimento);

Le quattro Società promosse al Campionato di Serie B al termine della stagione sportiva precedente;

la vincitrice della finale playoff del Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva precedente;

Le tre Società seconde classificate nei gironi del Campionato Serie C al termine della stagione sportiva precedente, con assegnazione dei numeri da 41 a 43;

La posizione in tabellone n. 44 sarà assegnata alla Società vincitrice della Coppa Italia Serie C.

Tabellone Coppa Italia – Le teste di serie

Come è stato per questa stagione le prime otto classificate, inclusa il Bologna vincitore in carica, accederanno direttamente agli ottavi di finale con il seguente ranking:

Bologna Napoli Inter Atalanta Juventus Roma Fiorentina Lazio

Tabellone Coppa Italia – Tutto il ranking per il 2025/26

Bologna Napoli Inter Atalanta Juventus Roma Fiorentina Lazio Milan Como Torino Udinese Genoa Verona Cagliari Parma Lecce Sassuolo Pisa Cremonese Empoli Venezia Monza Spezia Juve Stabia Catanzaro Cesena Palermo Bari Sudtirol Modena Carrarese Reggiana Mantova Frosinone Sampdoria Padova Avellino Entella Pescara Vicenza Audace Cerignola Ternana Rimini

Tabellone Coppa Italia – Le sfide e gli incroci

Nei sedicesimi scendono in campo le nove restanti squadre della Serie A, le tre retrocesse e le tre promosse dalla B.

Fra le formazioni appena citate sicuramente, come è stato per il Napoli quest’anno la più blasonata è sicuramente il Milan che ha superato l’ostacolo Bari al primo turno e ora se la dovrà vedere con il Lecce, già battuto in campionato in trasferta. Proseguendo i rossoneri incontrerebbero la Lazio agli ottavi ed, eventualmente, il Bologna nei quarti.