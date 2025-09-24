Cole Palmer, stella del Chelsea di Enzo Maresca e della nazionale inglese attualmente ai box per un infortunio piuttosto serio all’inguine, ha perso la sua battaglia legale contro Château Palmer, iconico marchio di vini della regione francese Margaux a Bordeaux.

Come riporta il quotidiano britannico The Sun, il tutto nasce quando il giovane calciatore inglese, classe 2002, voleva registrare come marchi “Cold Palmer”, derivante dalla sua tipica esultanza, e “ice cold”. Il tutto per lanciare sul mercato un franchising di prodotti che andavano dall’abbigliamento al cibo, passando per giocattoli, bevande dietetiche e alcolici.

Proprio questa ultima categoria è andata in contrasto con Château Palmer, che ha provveduto subito a una azione legale che metteva in evidenza come la registrazione di un marchio simile al proprio avrebbe potuto rappresentare una possibile minaccia per la propria immagine.

Una battaglia vinta dal marchio di vini prestigiosi che costringerà gli avvocati dal calciatore inglese a cambiare i documenti inerenti al deposito dei due marchi pensati inizialmente. La cantina Château Palmer fu fondata nel 1814, quando l’ufficiale dell’esercito britannico Charles Palmer acquistò la tenuta e la rinominò, abbandonando il nome originario Château de Gascq. L’esultanza “Cold Palmer” nacque nel dicembre 2023, quando segnò nella vittoria per 3-2 del Chelsea contro il Luton, cioè circa 209 anni dopo.