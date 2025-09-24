Liga, scelti data e orario del Clasico: in Italia sarà in chiaro

Il primo Clasico della stagione, la partita più attesa della Liga fra Real Madrid e Barcellona, sarà domenica 26 ottobre alle ore 16.15.

Real-Barça sarà la seconda sfida che Mediaset manderà in onda in chiaro in virtù dell’accordo siglato nelle scorse settimane con DAZN, nell’ambito della partnership editoriale siglata in occasione della prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre, che si è giocato questa estate. Nella stagione 2025/26, la tv di Cologno Monzese trasmetterà sei partite della Liga spagnola in co-esclusiva e in chiaro sulle proprie reti.

DAZN – che in Italia detiene i diritti tv di tutta la Serie A fino al 2028/29 – continuerà a trasmettere tutte le 380 partite del massimo campionato spagnolo, con Mediaset che si affiancherà alla piattaforma mandando in onda sei match in chiaro. Come appreso da Calcio e Finanza, si tratterà di fatto delle migliori partite della Liga, che metteranno di fronte le tre squadre abituate a giocarsi il titolo.

Sulla piattaforma in streaming, quel giorno, ci sarà la consueta programmazione che riguarda la Serie A. Infatti, per sabato 26 ottobre sono fissate alle ore 15.00 due partite come Verona-Cagliari e Sassuolo-Roma, che saranno entrambe in esclusiva su DAZN. Alle 18.00, invece, di quella domenica è ci sarà Fiorentina-Bologna, in onda anche su Sky.

Clasico in chiaro – I match del torneo in diretta

Di seguito, le sei partite che Mediaset trasmetterà durante la stagione (date e orari da confermare, fatta eccezione per il primo match, già definito) in co-esclusiva con DAZN: