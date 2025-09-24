👉 Ne abbiamo parlato in dettaglio nel nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Calcio e Finanza: “Proprietà straniere in Italia. I nuovi trend: dai top club alle medio-piccole” .

Negli ultimi anni il tema delle proprietà straniere nel calcio italiano è diventato sempre più centrale. Oggi più della metà dei club di Serie A e Serie B è controllata da investitori esteri: magnati americani, fondi di private equity, famiglie industriali e gruppi finanziari che vedono nel nostro calcio un’opportunità di business.

Il Monza è solo l’ultimo club ad essere acquistato da una proprietà estera tra investimenti e logiche di business sempre più evidenti: sono 19 su 40 le squadre in mano a investitori stranieri.

Non solo Serie A: anche in Serie B gli investitori internazionali sono protagonisti. Sono otto i club legati a fondi o proprietà straniere, tra cui Cesena, Monza, Palermo, Sampdoria, Spezia e Venezia .

Le sfide dei grandi club

Se per le medio-piccole l’obiettivo principale è la sostenibilità e l’aumento di valore nel medio periodo, per i grandi club la sfida è più complessa. Qui la necessità di vincere impone investimenti non sempre razionali dal punto di vista economico: trattenere campioni, sostenere ingaggi elevati e allo stesso tempo cercare di far quadrare i conti.

È il caso di Milan e Inter, controllati rispettivamente da RedBird e Oaktree, che puntano molto anche sul progetto del nuovo stadio per aumentare ricavi e valore complessivo.

Il trend è chiaro: il calcio italiano attira sempre più proprietà straniere, non solo nei top club ma anche nelle realtà medio-piccole. Un fenomeno che sta trasformando il nostro campionato da un punto di vista finanziario e sportivo, avvicinandolo sempre di più alle logiche del business internazionale.

