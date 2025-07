Chi è e cosa fa Beckett Layne Ventures, il fondo USA nuovo proprietario del Monza

Il Monza è stato ceduto e cambia così proprietà dopo l’era Fininvest iniziata nel 2018 quando Silvio Berlusconi prelevò la società, allora militante in Serie C, e la porta in A per la prima volta nella propria storia.

Un’operazione che arriva a due anni dalla morte del fondatore ed ex presidente del Consiglio e in seguito alla retrocessione in Serie B. Fininvest ormai non considera il club biancorosso un investimento strategico e i numeri dei vari bilanci del club lo confermano con oltre 170 milioni di perdite negli ultimi tre bilanci, che sono stati prontamente ripianati dalla holding dei Berlusconi.

La nuova proprietà del Monza è un gruppo di investitori, fra cui due famiglie imprenditoriali brianzole, guidato dalla società statunitense Beckett Layne Ventures, che si è avvalsa della consulenza e operato dell’ex dirigente della Roma Mauro Baldissoni, persona chiave nel passaggio di proprietà fra la famiglia Sensi e l’imprenditore statunitense Thomas Di Benedetto. Il Monza conferma la regola di un passaggio di proprietà da una delle famiglie imprenditoriali più importanti di Italia a un soggetto a stelle e strisce anche se questa volta, come spesso capita negli ultimi anni, si tratterebbe di un fondo.

Beckett Layne Ventures ha sede a Larchmont, New York. È stata fondata nel 2018 ed è guidata da Brandon Berger, che in passato è stato Chief Digital Officer Worldwide di Ogilvy & Mather, una delle più importanti agenzie pubblicitarie del mondo e che vanta esperienza anche nel capo sportivo, visto che ha lavorato anche nel settore marketing del Chelsea.

Sul proprio sito ufficiale il fondo USA si descrive così: «Siamo un partner finanziario e consulente strategico per aziende nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento, alimentate da marchi consumer. Creati da investitori, operatori ed executive che operano all’intersezione tra Brand, Dati, Crescita e Fandom». Fra i marchi menzionati, con cui è attiva una partnership, sono: Chelsea, Saxx, Mijenta Altos Planos, Epic Games e Best Day Brewing. E in questi ultimi minuti ha aggiunto anche il Monza.

L’operazione si è chiusa, per l’intero pacchetto di azioni, ma in maniera differita: l’80% nell’immediato e il restante 20%, di cui Fininvest rimane in possesso, che sarà ceduto entro giugno 2026. La quotazione del club biancorosso è stata pari a 45 milioni di euro, pari a circa la metà del fatturato nel bilancio al 31 dicembre 2024, pari a circa 85,7 milioni di euro.