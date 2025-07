Non solo USA: due famiglie brianzole nella cordata che acquisterà il Monza

Il Monza è ormai a un passo dal cambio di proprietà che vedrà Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi, cedere fin da subito la maggioranza del club e, secondo le indiscrezioni, rimanere con una quota di minoranza per un periodo di tempo molto limitato.

Come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, nell’operazione compaiono anche alcune importanti famiglie imprenditoriali brianzole, tra cui gli Agrati, attivi nel settore dei sistemi di fissaggio e componentistica per l’automotive, e i Fontana, a capo di un gruppo internazionale specializzato nella costruzione di stampi e nella produzione di carrozzerie in alluminio.

A guidare la cordata che rileverà il club brianzolo è la Beckett Layne Ventures, società di venture capital con sede a Larchmont, nello Stato di New York. Il valore complessivo dell’operazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, comprensivi di alcuni bonus. Tra i protagonisti della cordata statunitense figura anche Brandon Berger, ex responsabile del marketing del Chelsea.

Negli ultimi mesi, l’avvocato Mauro Baldissoni ha curato gli aspetti legali della trattativa, con l’obiettivo di arrivare a un’intesa con Fininvest, che detiene il controllo del club dal 2018.