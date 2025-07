Ufficiale, in vigore il Decreto Sport: contratti fino a 8 anni per i calciatori 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore a partire da oggi il Decreto Legge n. 96 del 30 giugno 2025, dal titolo “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché’ ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”. Il testo modifica quello del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021.

All’interno della sezione “Disposizioni urgenti in materia di sport” spicca un particolare interessante relativo alla durata massima dei contratti di lavoro subordinati sportivi. Il testo precedente stabiliva che «il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto».

Con il nuovo Decreto, «all’articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola “cinque”, è sostituita dalla seguente “otto”». Questo significa che i calciatori professionisti potranno siglare, a partire da oggi, contratti della durata fino a otto anni. Va comunque specificato che – pur essendo già in vigore – il Decreto Legge ha efficacia provvisoria e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione, pena la perdita di efficacia retroattiva.

Per questo motivo, i club potrebbero essere prudenti e attendere la conversione in legge prima di proporre contratti di questa durata. Ma cosa cambierà con questa novità? Nell’intervista concessa a Calcio e Finanza, il CFO del Parma Valerio Casagrande ha parlato dei potenziali effetti della nuova norma, dalla potenziale riduzione dei costi di negoziazione al rischio di internalizzare costi ulteriori.

Quel che è certo è che la normativa non avrà effetto – in ambito federale – sul fronte degli ammortamenti. Il costo dei cartellini dei calciatori continuerà ad essere spalmato sulla durata massima di cinque anni ai fini del rilascio delle Licenze UEFA, esattamente come accade in ottica Fair Play Finanziario.