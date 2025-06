Chi è e cosa fa Beckett Layne Ventures, il fondo USA in pole per acquistare il Monza

Il Monza non è mai stato così vicino alla cessione da quando nel 2018 Silvio Berlusconi, attraverso la holding di famiglia Fininvest, ha rilevato il club portandolo per la prima volta nella storia la squadra brianzola in Serie A.

Un’operazione che arriva a due anni dalla morte del fondatore ed ex presidente del Consiglio e in seguito alla retrocessione in Serie B. Fininvest ormai non considera il club biancorosso un investimento strategico e i numeri dei vari bilanci del club lo confermano con oltre 170 milioni di perdite negli ultimi tre bilanci, che sono stati prontamente ripianati dalla holding dei Berlusconi.

Nelle ultime ore il gruppo di investitori riuniti dall’ex dirigente della Roma Mauro Baldissoni, persona chiave nel passaggio di proprietà fra la famiglia Sensi e l’imprenditore statunitense Thomas Di Benedetto. Anche nel caso del Monza, se tutto andasse per il verso giusto, si passerebbe da una delle famiglie imprenditoriali più importanti di Italia a un soggetto a stelle e strisce anche se questa volta, come spesso capita negli ultimi anni, si tratterebbe di un fondo.

Il proprio nome è quello di Beckett Layne Ventures con sede a Larchmont, New York. È stata fondata nel 2018 ed è guidata da Brandon Berger, che in passato è stato Chief Digital Officer Worldwide di Ogilvy & Mather, una delle più importanti agenzie pubblicitarie del mondo e che vanta esperienza anche nel capo sportivo, visto che ha lavorato anche nel settore marketing del Chelsea.

Sul proprio sito ufficiale il fondo USA si descrive così: «Siamo un partner finanziario e consulente strategico per aziende nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento, alimentate da marchi consumer. Creati da investitori, operatori ed executive che operano all’intersezione tra Brand, Dati, Crescita e Fandom». Fra i marchi menzionati, con cui è attiva una partnership, sono: Chelsea, Saxx, Mijenta Altos Planos, Epic Games e Best Day Brewing.

L’operazione si dovrebbe chiudere a breve, così da pianificare il prossimo futuro del club a partire da una pronta risalita in Serie A, per un pacchetto di maggioranza che dovrebbe aggirarsi intorno all’80% con il restante 20% che rimarrebbe così in mano a Fininvest almeno per un anno, periodo nel quale il fondo Beckett Layne Ventures potrà rilevare anche quella quota di minoranza. Il club, infine, è stato valutato nella sua interezza 30 milioni di euro.