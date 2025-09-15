Nei giorni scorsi DAZN e Mediaset hanno annunciato una nuova collaborazione, nell’ambito della partnership editoriale siglata in occasione della prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre, che si è giocato questa estate. Nella stagione 2025/26, la tv di Cologno Monzese trasmetterà sei partite della Liga spagnola in co-esclusiva e in chiaro sulle proprie reti.

DAZN – che in Italia detiene i diritti tv di tutta la Serie A fino al 2028/29 – continuerà a trasmettere tutte le 380 partite del massimo campionato spagnolo, con Mediaset che si affiancherà alla piattaforma mandando in onda sei match in chiaro. Come appreso da Calcio e Finanza, si tratterà di fatto delle migliori partite della Liga, che metteranno di fronte le tre squadre abituate a giocarsi il titolo.

Liga partite in chiaro – I match del torneo in diretta

Di seguito, le sei partite che Mediaset trasmetterà durante la stagione (date e orari da confermare, fatta eccezione per il primo match, già definito):

Sabato 27 settembre 2025, ore 16.15 – Atletico Madrid-Real Madrid (Italia 1)

Weekend 25-26 ottobre 2025 – Real Madrid-Barcellona

Weekend 10-11 gennaio 2026 – Barcellona-Atletico Madrid

Weekend 21-22 marzo 2026 – Real Madrid-Atletico Madrid

Weekend 4-5 aprile 2026 – Atletico Madrid-Barcellona

Weekend 9-10 maggio 2026 – Barcellona-Real Madrid

Si partirà dunque con l’attesissimo derby di Madrid, prima di tuffarsi nel Clasico, in programma al Bernabeu. L’anno nuovo si aprirà con la sfida tra blaugrana e Colchoneros, prima di giocare il derby di ritorno della capitale nel mese di marzo.

Ad aprile in programma Atletico Madrid-Barcellona, prima di chiudere poi con il Clasico di maggio (questa volta in casa dei catalani), una partita che potrebbe davvero essere decisiva per la corsa al titolo.