Amazon, scelta la prima sfida del girone di Champions in esclusiva su Prime Video

Atmosfera di grande attesa ad Amsterdam per la prima partita della League Phase di UEFA Champions League trasmessa da Prime Video ( clicca qui per abbonarti ): Ajax-Inter , in programma mercoledì 17 settembre (live dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00). Una gara affascinante che mette di fronte due club storici del calcio europeo: i lancieri, fucina di giovani talenti e scuola del gioco offensivo, e i nerazzurri di Cristian Chivu, pronti a inseguire un nuovo sogno europeo.

Amazon partita Champions – La squadra di Prime per il match

In diretta dalla Johan Cruijff Arena ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar e Luca Toni. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Al termine della partita, dalle 23:30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Ajax-Inter e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 16 e mercoledì 17 settembre saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 17. Inoltre, giovedì 18 dalle 23:30 ci sarà l’highlights show “repack” con tutti gli highlights delle partite del giovedì dell’inedita “3 giorni di Champions League”.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.

Amazon partita Champions: come abbonarsi e l’offerta Prime Student

Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per testare i servizi riservati ai clienti iscritti Prime. Per usufruire dei servizi Prime Video è sufficiente andare sulla piattaforma, da desktop o da smartphone e tablet.

Per accedere ai servizi serve avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni.

Al termine del periodo di prova, se non si intende proseguire con i servizi Prime, occorre procedere con la disiscrizione, diversamente si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui)

Per i giovani universitari Inoltre è disponibile l’offerta Prime Student (clicca qui), che permette di accedere ai vantaggi di Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos al 50%rispetto all’abbonamento tradizionale: 2,49€ al mese o 24,95€ annui per un periodo di 90 giorni.