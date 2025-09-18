San Siro, Scaroni: «Via libera dalla giunta una buona notizia: sarà lo stadio più bello d'Europa»

Nel pomeriggio di ieri, la giunta comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita di San Siro e delle aree limitrofe di interesse a Inter e Milan. Ed entro fine mese bisognerà avere il via libera del consiglio comunale per procedere.

«Non ho ancora letto la delibera, ma di certo è una buona notizia – ha commentato il presidente del Milan, Paolo Scaroni –. Un passo in avanti di un percorso che ho iniziato tanti, tanti anni fa, non ricordo nemmeno quanto. Non siamo ancora alla fine, ma sono contento».

Il numero uno del club rossonero ha poi detto la sua sul nuovo impianto, che sorgerebbe accanto all’attuale Meazza: «Abbiamo un obiettivo, e lo realizzeremo: costruire a Milano lo stadio più bello d’Europa, perché Milano lo merita. Siamo impegnati in quest’opera così importante, su cui lavoriamo da tanto tempo e investiremo tanti soldi. Sarà uno stadio per tutti, uno stadio di cui, da milanesi, saremo tutti fieri».