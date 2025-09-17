Tra demolizione totale e parziale: quanto costa abbattere San Siro

Ecco le stime relative all’abbattimento dell’impianto, in maniera parziale o totale.

Di
Marco Sacchi
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Quanto costa demolire lo stadio Giuseppe Meazza? Una stima per il prezzo che Inter e Milan dovrebbero sostenere per l’abbattimento dell’impianto (nell’ambito del progetto per una nuova struttura) emerge dalla delibera sulla vendita di San Siro approvata dalla giunta comunale e consultata da Calcio e Finanza. 

All’interno del documento sono previste due opzioni, demolizione totale e demolizione parziale, anche se è noto che le società procederanno solo con una demolizione parziale. Per quanto riguarda la tipologia di intervento, l’Opzione A prevede la demolizione integrale dello Stadio Meazza (“Stadium Full Demolition”), mentre l’Opzione B prevede una demolizione parziale, finalizzata alla conservazione di alcune porzioni dell’impianto esistente (“Stadium Partial Deconstruction”). 

L’ammontare dei costi complessivi stimati nei due scenari, pertanto, è differente: il costo totale stimato per l’Opzione A – la demolizione totale – è di 111,5 milioni di euro, mentre il costo totale per l’Opzione B – la demolizione parziale – risulta pari a 126,8 milioni di euro, quindi con una spesa superiore per circa 15,3 milioni. 

Quanto costa demolire San Siro? Le cifre per le due opzioni

Di seguito, i dettagli del costo per l’opzione A, quella che prevede la demolizione completa: 

  • Lavori di decostruzione – 59,1 milioni 
  • Stima dei lavori esclusi dalla decostruzione – 10,7 milioni 
  • Smaltimento del calcestruzzo risanato – 24,9 milioni 
  • Bonifica di MCA e FAV (materiali contenenti amianto e fibre artificiali vetrose) – 0,3 milioni 
  • Miglioramento strutturale – 0 euro 
  • Costi indiretti – 2,2 milioni 
  • Subtotale (escluse riserve e adeguamento prezzi) – 97,2 milioni 
  • Riserve (o imprevisti) – 3,5 milioni  
  • Adeguamento prezzi – 10,8 milioni 
  • TOTALE – 111,5 milioni 

Di seguito, i dettagli del costo per l’opzione B, quella che prevede la demolizione parziale: 

  • Lavori di decostruzione – 65 milioni 
  • Stima dei lavori esclusi dalla decostruzione – 12 milioni 
  • Smaltimento del calcestruzzo risanato – 22,8 milioni 
  • Bonifica di MCA e FAV (materiali contenenti amianto e fibre artificiali vetrose) 0,3 milioni 
  • Miglioramento strutturale – 6,5 euro 
  • Costi indiretti – 2,6 milioni 
  • Subtotale (escluse riserve e adeguamento prezzi) – 109,3 milioni 
  • Riserve (o imprevisti) – 4,2 milioni  
  • Adeguamento prezzi – 13,3 milioni 
  • TOTALE – 126,8 milioni 

