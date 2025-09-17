Ufficiale, la giunta approva la delibera per la cessione di San Siro a Inter e Milan

Ora è ufficiale, la giunta del Comune di Milano ha dato il via libera alla delibera che prevede la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. L’annuncio è arrivato in conferenza stampa dalla vicesindaca Anna Scavuzzo, che ha seguito il dossier nelle ultime settimane dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi.

“La giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che arriverà in commissione e in consiglio. È stato un lavoro importante, ringrazio il consiglio comunale che ci ha dato il perimetro per costruire questo processo, in un continuo dialogo”, ha dichiarato la stessa Scavuzzo. Ora il documento dovrà essere discusso dalle commissioni, a partire da venerdì, e approderà nell’aula del Consiglio comunale la prossima settimana.

L’approvazione della delibera è passata con un solo voto contrario, ovverosia quello di Elena Grandi, che ha espresso parere negativo in linea con la posizione contraria del suo partito, Europa Verde.