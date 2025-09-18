Non solo Adidas: spunta anche l’interesse del fondo CVC per Puma

Il futuro di Puma non è ancora stato scritto. Infatti, dopo l’interessamento della concorrente Adidas, per l’acquisizione si registra l’inserimento di altri due soggetti.

Come riporta il tedesco Manager Manager, sia l’amministratore delegato di Authentic Brands, Jamie Salter, e il responsabile tedesco del colosso del private equity CVC, Alex Dibelius, hanno manifestato interesse per la quota del 29% detenuta dalla famiglia Pinault (proprietaria del colosso del lusso Kering e del Rennes), aprendo la strada a una vera e propria asta per assicurarsi il marchio tedesco.

Nonostante questi forti interessi, Artemis, la holding attraverso la quale i Pinault controllano la propria quota in Puma, ha smentito qualsiasi processo attivo per la vendita aggiungendo che ogni indiscrezione di questi giorni è da considerarsi non vera, anche se la Borsa di Francoforte crede in una cessione con il titolo di Puma che è schizzato verso l’alto nella giornata di ieri, mentre oggi fa registrare un -3,5%.

La Authentic Brands di Salter è nota per l’acquisizione e il rilancio di marchi in difficoltà, come le catene di abbigliamento Forever 21 e Aeropostale, e ha acquistato Reebok da Adidas nel 2021, battendo la concorrenza proprio di CVC.

Ad agosto Bloomberg aveva riferito che Artemis stava sondando potenziali acquirenti per la sua partecipazione in Puma del valore di circa 960 milioni di dollari, circa 811 milioni di euro al cambio attuale. La famiglia Pinault aveva acquisito la quota in Puma da Kering nel 2018, dopo che il gruppo del lusso aveva venduto le azioni per concentrarsi sul proprio core business.

