Le strade di Victor Boniface e del Milan si sono sfiorate e anche incrociate, visto l’approdo dell’attaccante nigeriano a Milano per un paio di giorni, ma non sono diventate una sola, privando Massimiliano Allegri del rinforzo in attacco tanto richiesto. Ora i rossoneri hanno virato con decisione sul giovanissimo Conrad Harder, atteso a Milano nelle prossime ore.

Torando a Boniface, l’attaccante classe 2000 è ora tornato a Leverkusen per rimettersi a disposizione di Erik ten Hag dopo il secondo trasferimento saltato in pochi mesi. Infatti, lo scorso gennaio la punta nigeriana era stata ceduta all’Al Nassr, che poi però scelse improvvisamente di puntare sul connazionale Jhon Duran per fare coppia con Cristiano Ronaldo.

Tornando al mancato trasferimento al Milan, a spiegare le ragioni dell’affare saltato (i rossoneri erano pronti a chiudere un’operazione da 5 milioni di prestito oneroso annuale con diritto di riscatto a 24 milioni) è lo stesso Boniface durante una live su Twitch, social utilizzato spesso da Boniface per interagire con i suoi tifosi mentre gioca ai videogiochi.

A una domanda di un tifoso sul suo mancato approdo al Milan, Boniface ha così risposto: «Il trasferimento non è andato a buon fine a causa dei miei infortuni passati. Ho avuto due volte un infortunio al ginocchio destro, ed è una cosa che mi porto dietro da molto tempo». Infatti, Boniface ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro prima nella stagione 2018/19 e poi in quella 2020/21 quando vestiva la maglia del Bodo Glimt.

Soprattutto la ricaduta gli ha fatto saltare praticamente un anno intero di attività sportiva da cui si è ripreso lentamente ma che comunque gli ha condizionato in modo significativo la carriera, nonostante un ruolo da protagonista nella stagione dei record del Bayer Leverkusen sotto la guida di Xabi Alonso. «A un certo punto ho mollato. Quando gli altri giocavano a calcio, io stavo solo lavorando per rientrare. Dopo il mio secondo infortunio al legamento crociato anteriore, non volevo nemmeno più giocare a causa del dolore del primo e di quello che ho passato durante il secondo», confessa Boniface durante la diretta Twitch.