Sono giorni di decisioni importanti e di grande confusione per il Milan. La Serie A 2025/26 è iniziata come peggio non avrebbe potuto: sconfitta per 2-1 in casa contro una modesta Cremonese e con i rossoneri che non hanno mai dato l’impressione di essere pericolosi, mostrando allo stesso tempo una retroguardia da brividi.

Nel mezzo, il caso Boniface. L’attaccante nigeriano è stato rispedito al Bayer Leverkusen dopo le visite mediche di rito, con i rossoneri che sono ancora alla ricerca di un attaccante (se non addirittura due, con uno sguardo alla situazione Vlahovic). Il primo innesto dovrebbe tuttavia riguardare Conrad Harder, in arrivo dallo Sporting Lisbona.

Harder stipendio Milan – L’impatto dell’acquisto a bilancio

Una scelta fatta rapidamente e che potrebbe non essere l’unica dopo il confronto avvenuto tra Massimiliano Allegri e il Ds Igli Tare. Ma come impatterà l’acquisto dell’attaccante sui conti rossoneri? Quanto costerà il danese?

La trattativa con lo Sporting è stata rapida, operazione da 24 milioni di euro più 3 di eventuali bonus. Ipotizzando un contratto fino al 2030, parleremmo di una quota ammortamento pari a 4,8 milioni di euro. A questa cifra andrebbe sommato lo stipendio, che secondo indiscrezioni sarebbe di 1,5 milioni netti (2,78 milioni lordi), per un costo totale di 7,58 milioni di euro nel 2025/26.