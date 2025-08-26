Gli affari di Ibra, Verratti & Co: utile da 550mila euro per Cirooo

Cirooo Srl, la holding controllata al 58% da Zlatan Ibrahimovic e partecipata anche dai suoi ex compagni al PSG, Marco Verratti (14%), Salvatore Sirigu (14%) e Maxwell (14%), ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile di 549mila euro, in netta crescita rispetto al rosso di quasi 50mila euro fatto registrare al 31 dicembre 2023. È quanto emerge dal bilancio 2024 della holding consultato da Calcio e Finanza.

Cirooo Srl ha chiuso l’esercizio 2024 con ricavi per oltre580mila euro (ricavi assenti nel 2023) a fronte di costi complessivi per oltre 32mila euro (quasi 50mila euro nel 2023). Ai ricavi caratteristici si aggiungono proventi da partecipazioni per 3mila euro (0 euro nel 2023). Il giro d’affari complessivo della holding è stato dunque di quasi 584mila euro.

Cirooo bilancio 2024 – L’investimento principale della holding

Il principale investimento di Ciroo è rappresentato dal Carlyle Strategic Partners IV. Si tratta di uno dei fondi gestiti da The Carlyle Group, colosso americano del private equity fondato a Washington nel 1987 e oggi tra i più grandi gestori di asset alternativi al mondo. In particolare, lo Strategic Partners IV è un fondo specializzato in operazioni di “distressed investing”: raccoglie capitali per acquisire aziende in difficoltà o con elevato indebitamento, con l’obiettivo di ristrutturarle e rilanciarle sul mercato.

Tornando alla società, l’assemblea dei soci, riunitasi lo scorso 28 maggio 2025 nella sede legale di Via Meravigli 16, a Milano, con tutti i soci assenti ma rappresentati dal consigliere Roberto Franzè, ha deliberato all’unanimità di non distribuire dividendi e di rinviare l’utile all’esercizio successivo. Il patrimonio netto di Cirooo Srl è pertanto aumentato a 1,75 milioni di euro, contro gli 1,2 milioni di euro circa del 31 dicembre 2024.

In crescita anche l’attivo della società. La partecipazione nel fondo Carlyle è infatti iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2024 a oltre 6,6 milioni di euro (6,2 milioni di euro nel 2023), anche in virtù di nuovi versamenti effettuati nel corso dell’esercizio. Come si legge sul documento, Zlatan Ibrahimovic e i suoi soci si sono infatti impegnati a investire complessivamente 8 milioni di dollari nel fondo statunitense. Al 31 dicembre 2024 Cirooo aveva ancora impegni di sottoscrizione del fondo per 1 milione di euro.