Rasmus Hojlund ha detto sì. L’attaccante ex Atalanta, acquistato nel 2023 dal Manchester United, si prepara a fare ritorno in Serie A, al Napoli. Hojlund sarà l’ottavo colpo della faraonica campagna acquisti dei Campioni d’Italia, una scelta legata in questo caso al brutto infortunio occorso a Romelu Lukaku, che terrà il belga lontano dal campo fino al 2026.

Napoli e Manchester hanno trovato l’intesa ieri sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro, più un diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Diritto che può diventare obbligo a condizioni come le presenze, il numero di gol e soprattutto alla qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.

Ma come impatterà questa operazione sui conti del club di Aurelio De Laurentiis? A quanto ammonterà l’investimento del Napoli per Hojlund? Detto dei 5 milioni di euro di prestito, sul fronte dell’ingaggio il Napoli sarebbe pronto a garantire all’attaccante un contratto da un anno (la durata del prestito, appunto) più altri cinque, a circa 5 milioni di euro netti a stagione (9,25 milioni di euro lordi).

In questo modo, il costo per la stagione 2025/26 sarà pari a 14,25 milioni di euro tra prestito e stipendio. Come detto, Hojlund in caso di riscatto firmerebbe un accordo di cinque anni. Quanto costerebbe il calciatore dal 2026/27 in avanti in caso di acquisto? Di seguito l’evoluzione del suo peso a bilancio, ricordando che il Napoli ammortizza i cartellini dei giocatori a quote decrescenti: