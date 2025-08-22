La Serie A 2025/26 è pronta a partire. In questo weekend ci sarà una tre giorni di calcio giocato, da sabato a domenica, che i tanti tifosi in giro per l’Italia, e non solo, attendono ormai da settimane. La prima a scendere in campo sarà il Napoli campione di Italia in carica, in casa del Sassuolo. In contemporanea ci sarà anche Genoa-Lecce. Si chiude, come detto, di lunedì, con il posticipo di San Siro fra Inter e Torino.

Il conto alla rovescia, quindi, è iniziato. Come per la scorsa stagione tutta la Serie A è visibile esclusivamente su DAZN e da quest’annoc’è una grande novità per gli appassionati di calcio: come anticipato da Calcio e Finanza, per la prima volta disponibile fino al 31 agosto arriva “MyClub Pass”, il piano con durata limitata di DAZN pensato per chi desidera guardare solo la propria squadra del cuore di Serie A Enilive, con una formula dedicata, in un solo Pass.

Solo fino al 31 agosto, tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), dai nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports, potranno sottoscrivere il nuovo Pass dedicato a chi ama il massimo campionato di calcio italiano e vuole seguire esclusivamente tutte le partite della propria squadra del cuore, proprio come allo stadio.

Con “MyClub Pass” gli appassionati potranno vivere ogni passo del cammino della loro squadra impegnata in Serie A Enilive, senza perdersi nemmeno un momento, in casa e in trasferta della nuova stagione. Sottoscrivendo “MyClub Pass” i tifosi potranno accedere anche ai pre e post-partita, agli highlights e ai contenuti on demand dedicati alla propria squadra.