DAZN MyClub Pass come funziona? Il conto alla rovescia della nuova stagione sportiva su DAZN è iniziato e da quest’anno la piattaforma di sport in streaming si prepara a lanciare una grande novità: come appreso da Calcio e Finanza, per la prima volta, a partire da oggi e fino al prossimo 31 agosto, sarà disponibile per gli appassionati “MyClub Pass”, un piano studiato per chi è interessato a seguire solamente le sfide della propria squadra del cuore di Serie A Enilive.

A partire da oggi e solo fino al 31 agosto, tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo, i nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports, potranno sottoscrivere il nuovo Pass dedicato a chi vuole seguire esclusivamente tutte le partite della propria squadra del cuore, come se fosse allo stadio (ma con l’aggiunta dei match che vengono giocati in trasferta).

Sottoscrivendo “MyClub Pass” i tifosi potranno accedere anche ai pre e post-partita, agli highlights e ai contenuti on demand dedicati alla propria squadra presenti sulla piattaforma. Una novità che riporta alla mente alcune formule del passato, pensate da pay-tv che negli anni sono state titolari dei diritti televisivi del massimo campionato di calcio in Italia. Il piano si aggiunge al listino classico di DAZN per la stagione 2025/26, con prezzi invariati rispetto allo scorso anno e nuove denominazioni per i pacchetti.

DAZN MyClub Pass come funziona? I contenuti della piattaforma

Per tutti i tifosi che vivono lo sport a 360° e non vogliono perdersi neanche un appuntamento, DAZN continua anche quest’anno a offrire una vasta selezione di eventi. Si parte con il grande calcio italiano e internazionale che vede oltre alla Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie BKT, tutta la Serie A Femminile eBay in app fino al 2027, fino al grande calcio internazionale con tutte le partite de LALIGA EA SPORTS disponibile fino al 2029 e il meglio della Liga Betclic portoghese.

Oltre al calcio, l’offerta multisport presente su DAZN diventa ancora più ampia e di qualità. Grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery, DAZN offrirà ai suoi abbonati ancora più eventi sportivi in diretta: ai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, già presenti in app, e che continueranno a trasmettere il meglio delle competizioni di tennis, ciclismo, sport da combattimento e sport invernali, si aggiungono anche le competizioni integrali trasmesse da Eurosport con tutte le partite del Roland Garros e degli Australian Open di tennis (esclusiva Eurosport), ogni istante dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, le dirette integrali di tutte le tappe del Tour de France, del Giro d’Italia e della Vuelta e ogni momento delle Grandi Classiche del ciclismo del calendario UCI (tra cui, ma non solo, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Roubaix, Giro di Lombardia), tutte le principali discipline degli sport invernali, ogni appuntamento sull’ottagono dell’UFC, del PGA Tour di golf, del World Snooker Tour, fino ai motori con il campionato WEC, lo Speedway, la Formula E, e molto altro ancora.

Non solo, a completare l’offerta multisport presente su DAZN anche il grande volley, italiano e internazionale: dalla SuperLega maschile e Serie A1 femminile, con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato, alla CEV Champions con tutte le partite dei club italiani, maschili e femminili, e i migliori match della massima competizione europea, fino alla Volleyball Nations League, maschile e femminile e tanto altro, come le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup, nonché di molte altre competizioni internazionali, come il Campionato Mondiale, con l’edizione del 2025 che vedrà la Nazionale femminile impegnata dal 22 agosto al 7 settembre e l’Italvolley maschile dal 12 al 28 settembre, nelle Filippine e il Mondiale per Club maschile e femminile.

A completare l’offerta multisport, l’NFL, la grande boxe e il meglio del Fighting internazionale, l’NFL Game Pass, gli Europei di basket maschili in partenza il 27 agosto.

DAZN MyClub Pass come funziona? I dettagli del nuovo piano

Tornando invece a MyClub Pass, il piano consente di avere accesso a tutte le partite della propria squadra di Serie A a partire da circa 27 euro al mese. Sarà sufficiente scegliere la propria squadra al momento della sottoscrizione dell’abbonamento per seguire tutte e 38 le partite che questa disputerà nel corso della stagione, gli show pre e post-partita, tutti gli highlights, inclusi i nuovi programmi di approfondimento e i contenuti on demand.

Il piano è sottoscrivibile dal 18 agosto al 31 agosto salvo proroghe o altre promozioni e sarà accessibile da tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo, dai nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports.

Di seguito, le due modalità di sottoscrizione dell’abbonamento:

Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 329 euro , il prezzo mensile equivale a 27,42 euro al mese.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 29,99 euro .

Il nuovo piano MyClub Pass offre la possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.