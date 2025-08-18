«In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra».

Con questa nota il Napoli ha comunicato l’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto l’attaccante belga, dopo l’infortunio rimediato durante la partita contro la formazione greca. «Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica», conclude il comunicato ufficiale.

Lukaku tempi di recupero – Il caso Kalulu

Lukaku potrebbe dunque anche sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere il problema. Un problema analogo – seppur diverso, con la rottura del tendine del retto femorale sinistro – era occorso al difensore Pierre Kalulu ai tempi del Milan. Infortunio che aveva richiesto l’intervento e uno stop di oltre quattro mesi.

Il problema potrebbe riportare il Napoli sul mecato. Davanti, come prima punta, il club si ritrova esclusivamente con Lorenzo Lucca, in teoria il vice-Lukaku e di conseguenza in pratica il suo sostituto naturale, e per affrontare il campionato (che comincia sabato ) e la Champions (che arriverà a metà settembre), il rischio di ritrovarsi a dover fronteggiare l’emergenza diventerebbe reale.